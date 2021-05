Es bräuchte am Samstag rund 200 Corona-Neuinfektionen in Bielefeld, um die Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf über 100 zu katapultieren, rechnet Ingo Nürnberger vor. Mit anderen Worten: Die Bielefelder kommen am Montag raus aus der Notbremse – mit Erleichterungen in etlichen Lebensbereichen. Das freut auch den Krisenstabsleiter, der gleichwohl mahnt: „Den Leuten muss klar sein, dass Corona noch nicht vorüber ist.“ Mit dem Wegfall der „Bundesnotbremse“ fallen viele Beschränkungen weg. In Kombination mit dem guten Wetter wird das zur Herausforderung für die Ordnungskräfte. Denn es gelten weiterhin die Regelungen für Abstand, Hygiene und Maske. „Aus gutem Grund“, wie Nürnberger betont. Ordnungskräfte sollen mit Fingerspitzengefühl vorgehen, aber Verstöße dennoch ahnden. Der Krisenstabsleiter weist außerdem darauf hin: „Die Erleichterungen gelten erst ab Montag“, auch die nächtliche Ausgangssperre gilt bis dahin weiter. SCHULEN UND KITAS Die Schulen gehen Montag wieder komplett in den Präsenzunterricht.