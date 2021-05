Betriebsrat und IG Metall sind erleichtert und zufrieden: Das Bielefelder Unternehmen Boge Kompressoren kehrt nach 18 Jahren in die Tarifbindung zurück. Rein formal müssen an diesem Samstag noch die IG Metall-Mitglieder des Unternehmens zustimmen. In Block G der Schüco Arena werden sie dafür zusammenkommen, Corona-konform mit Testmöglichkeit, Hygienekonzept und digitaler Abstimmung. Dass die Antwort anders als „Ja“ klauten wird, kann sich Rainer Händler, Betriebsratsvorsitzender bei Boge, nicht vorstellen. Er blickt mit Oliver Martic, dem Vertrauensmann der Gewerkschaft bei dem Unternehmen, auf die vergangenen Jahre zurück.