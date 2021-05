Als origineller Fischhändler und als langjähriger Präsident des Stukenbrocker Karnevalsvereins steht sein Name für Schaffenskraft und Frohsinn wie kein Zweiter. Das Feiern liegt ihm im Blut. Wenn er am Sonntag sein 80. Wiegenfest feiert, wäre eigentliche eine große Party angesagt. Doch wegen der Pandemie dürfen natürlich keine Gratulanten kommen. „Das wird nachgeholt. Wir werden einfach später ein Fass aufmachen“, versichert das Geburtstagskind. Dietmar Gertz kam in Ostpreußen zur Welt.