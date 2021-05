Richter Bernd Emminghaus und die Verteidiger von Angelika und Wilfried W., Peter Wüller und Detlev Binder, werden als Zeitzeugen befragt. „Mörderische Frauen: Töten aus Lust“ heißt das Format. „Dr. Julia Shaw: Verbrechen verstehen – Der Fall Höxter“ lautet der Titel des Films. In der True Crime-Doku „Mörderische Frauen“ geht es um den Fall der Angelika W., die im „Horrorhaus von Höxter“ jahrelang zusammen mit ihrem Exmann Frauen quälte. Die international bekannte Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw will in dem TVNOW Original herausfinden, warum Frauen anders töten als Männer.

In dem Film geht es danach noch um die Dokumentation „Maddie McCann: Jagd nach dem Verdächtigen“ befasst sich mit erschütternden Entführungsfall der kleinen Maddie.

Wann wird das Horror-Haus endlich abgerissen?

Wie durchsickerte, sollen Verkauf und Übertragung des Horror-Hauses vom Land NRW an die Kommune Höxter kurz vor dem Abschluss stehen. Dann könnte die Stadt Höxter endlich handeln, wie Verwaltung, Rat und Ortsausschuss es immer gewünscht haben, um die belastete Immobilie nicht weiter zum Ziel von Schaulustigen, Grusel-Touristen und Medien zu machen.Nach Absprache mit der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Hamm und dem NRW-Finanzministerium gab es Anfang September 2020 nach monatelangem Behördengezerre die Aussage des NRW-Justizministeriums, dass das Horror-Haus „unter Einhaltung der Haushaltsregeln zeitnah an die Stadt Höxter verkauft werden dürfe“. „Zeitnah“ – das könnte jetzt Ende April 2021 sein. Die Stadtverwaltung hat das Problem Horror-Haus im Blick und will sich erst dann zum Fortgang äußern, wenn die Dinge endgültig geregelt sind.