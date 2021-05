„Ich möchte, dass es wieder angesagt ist, wenn man bei uns in der CDU ist“, sagte Grote. Der 29-Jährige ist frisch gewählter Stadtverbandsvorsitzender in Lübbecke. Dr. Oliver Vogt, Kreisvorsitzender der CDU Minden-Lübbecke Foto: Friederike Niemeyer Die Delegierten haben am Donnerstagabend bei der Versammlung des Stadtverbands auf Aufbruch gesetzt und eine komplett neue Spitzen-Riege gewählt.