Den Abrooksbach sauber halten

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold ,

Medikamente wie Schmerzmittel und Antibiotika, aber auch Bestandteile von Süßstoffen und Spülmaschinenreiniger sowie Mikroplastik verunreinigen die Gewässer. Denn bisher werden sie in der Kläranlage nur zum Teil eliminiert. Um den Abrooksbach zukünftig von diesen Mikroschadstoffen zu verschonen, wird in Steinhagen bis Ende 2023 eine vierte Reinigungsstufe an die bestehende Kläranlage angeschlossen. Gesamtkosten: rund 11,1 Millionen Euro. Rund 70 Prozent der sogenannten förderfähigen Kosten übernimmt das Land, so dass am Ende ein Anteil von 3,4 Millionen Euro bei der Gemeinde bleibt.