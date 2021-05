Den Anzug in die Turnhalle gebracht

Klaus Kusenberg hat das all die Jahrzehnte gerne gemacht, kündigte aber 2004 anlässlich des 100-jährigen Bestehens des TV Werther schon an: „Fünf Jahre werde ich den Vorsitz sicher nicht mehr übernehmen.“ Es wurden weitere 17 ... „Ich habe so viele darauf angesprochen, aber es traute sich keiner. Zu große Fußstapfen? „Ach was!“, winkt er lachend ab. Bei ihm selbst ging das damals deutlich rasanter: 1974 war Klaus Kusenberg von Halle nach Werther gezogen. Als er ab 1975 die Wertheraner Volleyballmannschaft trainierte und dann in den Verein eintrat, wurde er gefragt, ob er im Vorstand mitarbeiten wolle. Ehefrau Ursula meinte daraufhin: „Dann kannst du auch gleich den Vorsitz übernehmen.“ Indes: „Ich war aber noch so neu im Verein, dass manche erst nachschauten, ob ich überhaupt Mitglied bin“, erinnert sich Kusenberg schmunzelnd.