Der Containerbau ist gerade fertig geworden und kann nach den Sommerferien genutzt werden. Das ist auch nötig: Denn es gibt nicht nur mehr Schüler. Auch die Gruppen in der Ganztagsbetreuung werden von einer auf zwei ausgebaut. „Wir freuen uns sehr über die neuen Räume“, sagt Albert Rohen, der die Mosaikschule am Standort Halle leitet. Sie ist quasi eine Dependance der einst neu neustrukturierten Mosaikschule in Gütersloh. Bislang hat die Haller Mosaikschule verschiedene Klassenräume frei geräumt , um sie für andere Zwecke nutzen zu können. „Ein früherer Klassenraum ist zum Beispiel aktuell die Mensa“, erzählt Albert Rohen.