Von Glaubwürdigkeit und denkwürdigen Debatten

Glaubwürdigkeit in der Politik ist das höchste Gut. Das war zwar schon immer so. Aber in Bielefeld ist das in dieser ereignisreichen Woche nochmals überdeutlich geworden. Es war eine denkwürdige Debatte um eine Straßensperrung in der Altstadt. Denkwürdig auch deshalb, weil die Diskussion von Polemik, Klischee- und Lagerdenken geprägt war. Und auch von ideologischen Lagerkämpfen und Verbohrtheiten, die an früher erinnerten, aber leider nichts mit einem modernen, frischen und der Sache dienenden Politikstil zu tun haben.