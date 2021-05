Derzeit liegt der Inzidenzwert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 35,7. Am Freitag war dieser Leitwert in der Corona-Pandemie noch mit 42,1 angegeben worden.

Derzeit gelten im Kreis Höxter die Regelungen für die Inzidenzen zwischen 100 und 50. Bleibt der Wert bis Dienstag unter der 50er-Schwelle, öffnet ab Mittwoch wieder die Innengastronomie (mit Test), kontaktfreier Sport (beispielsweise im Fitnessstudio) ist wieder möglich und Personen aus drei Haushalten dürfen sich treffen.

Noch weitreichendere Lockerungen sind dann bei einer dauerhaften Inzidenz unter 35 zu erwarten. Dauerhaft heißt fünf Werktage am Stück.

Am Samstag waren im Kreis Höxter nachweislich 148 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind drei mehr als noch am Freitag. Diese Personen sind nicht unbedingt krank. Viele Infekte verlaufen ohne oder nur mit schwachen Beschwerden und lösen nicht unbedingt die lebensbedrohliche Krankheit Covid-19 aus. Gleichwohl sind die 148 infizierten Personen hoch ansteckend.

5017 Menschen aus dem Kreisgebiet haben sich seit dem Frühjahr 2020 schon angesteckt. 141 Menschen sind an der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid 19 gestorben. Weitere Todesfälle wurden von Freitag auf Samstag nicht gemeldet.

Beim Vergleich der Städte hat vor allem der Altkreis Warburg derzeit hohe Werte aufzuweisen. In Willebadessen liegt der Inzidenz am Samstag bei 158, in Borgentreich bei 66,8. Auch Warburg hat nach Ausbrüchen in den Flüchtlingsunterkünften an der Kleebrede und an der Bahnhofstraße sowie aufgrund einigen Fällen in den Schulen der Stadt immer noch einen Inzidenzwert von 77. Auch in den drei Städten des Altkreises sind die Werte aber tendenziell fallend. Steinheim, Nieheim und Marienmünster haben derzeit einen Inzidenz von 0.

Corona-Zahlen für die Städte im Kreis Höxter am Samstag:

Bad Driburg: 5 aktiv Infizierte (+/-0), Inzidenz 5,2.

Beverungen: 6 aktiv Infizierte (+/-0), Inzidenz 7,5.

Borgentreich:14 aktiv Infizierte (+/-0), Inzidenz 66,8.

Brakel: 23 aktiv Infizierte (-1), Inzidenz 43,2.

Höxter: 8 aktiv Infizierte (+1), Inzidenz 3,5.

Marienmünster: 0 aktiv Infizierte (+/-0), Inzidenz 0.

Nieheim:0 aktiv infizierte Personen (+/-0), Inzidenz 0.

Steinheim: 6 Infizierte (+/-0), Inzidenz 0.

Warburg:70 aktiv Infizierte (+2), Inzidenz 774,0.

Willebadessen: 16 aktiv Infizierte (+1), Inzidenz 158,4.