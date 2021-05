Dazu gehörten etwa Gemälde und Zeichnungen, aber auch Holzschnitte und Glasarbeiten. Van Heemskerck (1876-1923) war demnach eine Pionierin der Moderne, die von 1913 bis 1923 dem „Sturm“ angehörte und sich zwischen Berlin und den Niederlanden bewegte.

Daran knüpft die Sammlungsausstellung „Wir waren im Sturm“ an. Ebenfalls bis 5. September präsentiert die Kunsthalle Werke von weiteren Künstlerinnen und Künstlern der Gruppe „Der Sturm“. „‘Der Sturm‘ bestand bis 1932 und war ein Netzwerk, das international und interdisziplinär agierte und auch die Kunst von Frauen von Anfang an berücksichtigte“, erklärten die Ausstellungsmacher.

Den Arbeiten des Künstlers John Miller widmet sich die Ausstellung „Öffentlichkeit/Gegenöffentlichkeit“. Sein „postkonzeptueller Ansatz“ umfasse Skulptur, Malerei, Fotografie und Video, hieß es. In der Schau setze sich der in Berlin und New York lebende Künstler unter anderem mit Themen wie den Anschlägen vom 11. September, der Flüchtlingssituation und dem Lockdown auseinander. Auch diese Schau läuft bis zum 5. September.

In der Reihe „miteinander gegenüber“ geht es den Angaben zufolge um die Künstler Konstantin Grcic und Jorge Pardo. Unter dem Titel „Ein Stuhl, Lampen ein Museum“ werden ihre Werke „chair_One“ und „Untitled“ bis zum 5. September gegenüber gestellt. „Die spezifische Betrachtungsweise, die in Kunstraum und Museum praktiziert wird, nutzen Konstantin Grcic als Industriedesigner wie auch Jorge Pardo als bildender Künstler auf unterschiedliche Weise für ihre Arbeiten“, erklärten die Ausstellungsmacher.

Die fünfte Ausstellung läuft bis zum 3. Oktober und setzt sich mit Wasser auseinander. Unter dem Titel „Dem Wasser folgen (Prolog)“ ermögliche sie mit Arbeiten von Katinka Bock, Catherina Cramer, Giulietta Ockenfuß und Enrique Ramírez einen Ausblick auf die kommende Ausstellung „Dem Wasser folgen“ im Jahr 2022.

Zurzeit ist die Kunsthalle wegen des Corona-Inzidenzwertes in Bielefeld geschlossen. Online sind zurzeit allerdings Führungen für Gruppen via Zoom buchbar: albrecht@kunsthalle-bielefeld.de