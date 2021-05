Ab Montag ist Einkaufen ohne Test in Bielefeld wieder möglich. Die Außengastronomie darf wieder öffnen. Gegessen und getrunken darf mit negativem Test.

An fünf Werktagen in Folge lag der Inzidenzwert unter 100. Somit werden in Bielefeld ab der kommenden Woche die Einschränkungen der Bundesnotbremse gelockert. Es gelten dann die Regeln der aktuellen Coronaschutzverordnung NRW. Damit entfällt ab Montag auch die nächtliche Ausgangssperre.

Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt auf 15.594. Als wieder genesen gelten nach geschätzten Angaben rund 13.700 Bielefelder. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen steigt um eine 59-jährige Frau auf 337.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden 33 (-1) Coronapatienten behandelt, 19 davon auf einer Intensivstation und 13 auch unter Beatmung.

158.039 Personen haben in Bielefeld nach letzten Angaben mindestens die erste Impfdosis gegen Corona erhalten.