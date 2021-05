Przemyśl: Polnischer Rat zieht LGBT-Erklärung zurück

Paderborn -

Von Ingo Schmitz

Nach Diskriminierungsvorwürfen hat der Rat der polnischen Partnerstadt Przemyśl in dieser Woche seine umstrittene Stellungnahme gegen die sogenannte LGBT-Ideologie per Beschluss zurückgezogen. Das hat der polnische Bürgermeister Wojciech Bakun seinem Amtskollegen in Paderborn, Michael Dreier, am Donnerstag mitgeteilt. Dieser verlas die Erklärung dann in der Sitzung des Hauptausschusses.