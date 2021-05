Impfaktion mit unerwartetem Andrang

Diese Falschinformation hatte sich auch über die sozialen Netzwerke in Windeseile in der ganzen Stadt und weit über die Grenzen Bielefelds hinweg verbreitet, so dass sich schon ab 7 Uhr in der Früh mehrere hundert Menschen in die Warteschlange eingereiht hatten, die zum Teil aus Hannover, Hamburg und Bremen gekommen seien, sagt Ingo Schlotterbeck, organisatorischer Leiter des städtischen Impfzentrums. Die Schlange der Wartenden habe bis weit auf die Straße gereicht, so Schlotterbeck, größere Probleme bei der Aktion haben dies jedoch nicht bereitet. „Unsere Mitarbeiter haben dann jeden Wartenden angesprochen und erklärt, wer zu der Impfung berechtigt ist. Die allermeisten haben zwar enttäuscht, aber verständnisvoll reagiert“, so Schlotterbeck.