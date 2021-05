40 Feuerwehrleute in Ubbedissen im Einsatz - Haus und zwei Autos in Mitleidenschaft gezogen

40 Brandbekämpfer der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rückten Sonntagnacht um 0.40 Uhr zu einem Brand an die Detmolder Straße in Ubbedissen aus. Mehrere Anrufer meldeten über den Notruf 112 Feuerschein und starken Rauch. In einem Anbau stand Mobiliar in Flammen.