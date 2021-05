Bei Brinkmann geht es weiter

Das seit über 130 Jahren bestehende und von Karl-Friedrich Brinkmann in der dritten Generation in Halle geführte gleichnamige Modehaus schließt bekanntlich in wenigen Wochen. Bereits vor einem dreiviertel Jahr hat der studierte Haller Textilbetriebswirt sein Vorhaben, sich mit Ehefrau Marion aus dem aktiven Berufsleben zurückzuziehen, öffentlich gemacht . Derzeit findet noch bis Ende Juli der große Räumungsverkauf im Modehaus Brinkmann, endlich auch mit den neuen erleichterten Hygiene-Vorschriften, statt.

In den zurückliegenden Monaten hat sich Karl-Friedrich Brinkmann intensiv der Fortführung seines Geschäftes gewidmet und dieses Vorhaben konnte er in diesen Tagen erfolgreich abschließen: „Wir freuen uns sehr, mit Peter Jochmann einen erfahrenen Kaufmann gefunden zu haben, der das Modehaus in unserer Stadt zweifelsohne kreativ fortführen wird.“ Der im ostwestfälischen Oerlinghausen wohnende selbstständige Unternehmensberater Peter Jochmann (57) übernimmt zum 1. August 2021 das Modehaus. Der versierte Einzelhandelsexperte war unter anderem in der Modeindustrie in führenden Positionen bei Unternehmen wie Sinn, Street One, Cecil, Mac O Polo oder s-Oliver tätig.

„Trotz der gegenwärtigen Widrigkeiten aufgrund der Corona-Situation haben wir uns entschlossen, mit Herzblut, Zuversicht und mit innovativem Unternehmergeist das Modehaus unter dem bestehenden Namen Brinkmann weiterzuführen“, sagt Peter Jochmann, der nach einer Modernisierungsphase Anfang September wieder eröffnen will. Es wird dabei nicht alles neu sein, denn ein Großteil der bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt.

„Zwar ist die pandemiebedingte Situation noch nicht einzuschätzen. Aber wir sind sehr zuversichtlich und gehen davon aus, dass wie geplant im September mit den brandneuen Kollektionen führender Modelabels für Herbst und Winter unter Beachtung der dann gültigen behördlichen Auflagen das Modehaus für die Bürger und Bürgerinnen wieder öffnen können“, so Halles neuer Einzelhändler Peter Jochmann.

Dieser personelle Führungswechsel ist von großer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Haller Innenstadt beziehungsweise für den lokalen Einzelhandel, denn letztlich konnte somit drohender Leerstand verhindert werden. „Die Situation im Einzelhandel ist recht prekär“, sagt Halles Bürgermeister Thomas Tappe, „umso mehr erfreut es mich, dass Herr Brinkmann mit Herrn Jochmann einen engagierten Einzelhändler für sein Modehaus gewinnen konnte. Ich bin davon überzeigt, dass dieser Inhaberwechsel seine positive Auswirkung auf das Geschäftsleben und dem Handel in unserer Stadt haben wird.“