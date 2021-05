Bielefelder Marienschule mit vielen „runden“ Zahlen

Schwester Carola und Wibbing erzählen im Bistumsmagazin „Der Dom“ aber auch von der Vorgeschichte der Marienschule. Die begann in Breslau, wohin 1687 Ursulinen aus dem Preßburger Konvent angesichts der Ausdehnung des osmanischen Reichens geflüchtet waren. Sie hatten sich der Mädchenbildung verschrieben. 1940 lösten die Nazis die Schule in Breslau auf, die Nonnen widmeten sich nun im Kloster der Pflege Verwundeter. 1945 flüchteten 60 Ursulinen in den Westen, wo sie sich verstreuten. Eine von ihnen war Mater Benedikta, die es nach Bückeburg verschlug. Dort, erzählen Schwester Carola und Wibbing, traf sie auf dem Bahnhof zufällig den Bielefelder Dechanten und Pfarrer von Sankt Jodokus, Johannes Schmidt. „Wenn Ihr Arbeit sucht, dann kommt“, zitieren ihn die Chronisten. Der Dechant hoffte, nach 400 Jahren wieder eine katholische Schule in Bielefeld etablieren zu können. Er setzte sich mit Erzbischof Lorenz Kardinal Jäger in Verbindung. Für ihn vermittelte die hiesige britische Militärregierung den Kontakt an die Oberin der Ursulinen in Breslau, verbunden mit der Einladung, sich in Bielefeld niederzulassen. In der Hammerschmidtstraße wurde eine provisorische Unterkunft hergerichtet, die ersten drei Schwestern zogen zwei weitere nach, und bereits am 1. Juni 1946 nahm die Marienschule der Ursulinen am Klosterplatz den Unterricht auf. „Es begann mit zwei Sextas, und schon zwei Monate später kam eine Quinta hinzu“, erzählt Schwester Carola im Gespräch. Eine Quarta und eine Untertertia ließen auch nicht lange auf sich warten, so dass bereits 1952 die ersten Abiturientinnen die Schule verließen. Pfarrer Schmidt rekrutierte als Schülerinnen die Töchter der katholischen Familien.