Das weiß auch Kabarettistin Andrea Volk, die in dem äußerst unterhaltsamen Live­stream „Büro und Bekloppte 2 – Künstliche Inkompetenz“ aus dem Theater im Park in Bad Oeynhausen am Samstagabend über Geschichten aus dem Büroalltag plauderte. Mit ihrer lockeren rheinländischen Art brachte sie jedes – auch ernste – Thema ausgesprochen amüsant rüber. „Gerade jetzt reden wir über das Büro“, begann sie ihren urkomischen Auftritt.