Ob Seepferdchen oder Bronze: Viele Kinder mussten ihre Kurse in den vergangenen Monaten abbrechen oder konnten mit der Ausbildung erst gar nicht beginnen. Nun soll eine städtische Initiative dazu beitragen, das Defizit durch Kurse in den Sommerferien auszugleichen. Beschlossen hat das der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.