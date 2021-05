Der Inzidenzwert unter 50 und auch der richtige Beginn des Frühsommers spielen bisher mit. Ab Mittwoch könnte der Badebetrieb dann so durchgezogen werden, wie er sich auch in der vergangenen Saison bewährt hat: Besuch täglich in zwei Etappen, 50 Personen in jedem der zwei Schwimmbecken und weitere 200 auf der Liegewiese. Bessere Öffnungszeiten „Allerdings können wir in diesem Jahr bessere Öffnungszeiten anbieten“, freut sich Steinheims Bürgermeister Carsten Torke bei einem Vor-Ort-Termin. Grund ist die interkommunale Zusammenarbeit mit Marienmünster. Julian Behler ist Auszubildender als Fachkraft für Bäder und eigentlich in der Nachbargemeinde angestellt.