Musikalischer Hoffnungsschimmer

„Interessenten sollten sich schnell entscheiden, durch die Corona-Beschränkungen können wir deutlich weniger Tickets als gewohnt anbieten“, sagt Leonore von Falkenhausen , die das Programm mit viel Herzblut auch in schwierigen Zeiten auf die Beine gestellt hat.

Beethoven im Zentrum

Im Zentrum der Veranstaltungsreihe, die bei gutem Wetter rund um den Musikpavillon im Oberdorf Holzhausen, sonst wie gewohnt im Bullenstall auf Gut Holzhausen, durchgeführt wird, steht Ludwig van Beethoven. Das Programm entspricht weitestgehend den Planungen für das ausgefallene Festival im vergangenen Jahr. Der Komponist aus Bonn wäre 2020 250 Jahre alt geworden. Kammermusik, Liederabende, Sinfoniekonzert oder kabarettistische Lesung – jeder der eingeladenen erstklassigen Künstler nähert sich dem Jahrhundertgenie Beethoven von einer anderen Seite. Das macht es für die Besucher einer Festival-Veranstaltung so spannend und dazu auch den Besuch mehrer Termine absolut lohnenswert.

Ungewohnte Klänge

Los geht Voices 2021 am Freitag, 25. Juni. Das Sheridan Ensemble schafft in seiner „Kreativen Kammermusik“ eine Verbindung von Beethoven mit anderen Musikstilen.

Die talentierten Solo-Musiker verwenden dabei nicht nur die ungewöhnliche Instrumenten-Kombination aus Cello, Gitarre, Klavier und Orgel mit Vibraphon und Lyra, sondern schaffen auch eine Transformation von Beethovens „Pastorale“ (seine sechste Sinfonie) in andere Musik-Genres wie Barock bis hin zum Flower-Power der 60er- und 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Schon vom 21. Juni an wird das Ensemble auf Gut Holzhausen proben und im Nieheimer Feriendorf wohnen. Am Samstag, 26. Juni, wird das Konzert noch einmal wiederholt, um mehr Zuschauern die Chance auf dieses besondere Erlebnis zu geben.

Musik-Kabarett

Auch weniger Musikaffinen Menschen wird der Name Tina Teubner nicht fremd sein. Die Kabarettistin aus Witzenhausen ist unter anderem aus der TV-Reihe „Ladys Night“ bekannt und auch oft als Rezitatorin in literarischen Konzerten unterwegs. An der Seite ihres Ehemannes Ben Süverkrüp (Klavier) und Stephan Picard (Violine) wagt sie eine kabarettistische Herangehensweise an Ludwig van Beethoven unter der Überschrift „Unsterblichkeit für Fortgeschrittene“ (zweimal am Donnerstag, 1. Juli).

Ganz anders, nämlich ganz cool, verarbeitet Christian Padberg alias „Dad‘s Phonkey“ das Thema Beethoven. „Fun with Ludwig van“ nennt er sein A capella-Solo, bei dem er mittels einer Loop-Machine aus einem Soloauftritt ein mehrstimmiges Konzert macht und dabei – sozusagen – mit sich selbst singt. Nicht nur Kenner werden dabei Motive des „alten Ludwig van“ heraushören.

„Es lohnt sich“

Besondere Höhepunkte aus dem bunten Festival-Programm herauszufiltern, fällt Leonore von Falkenhausen schwer. „Jedes Konzert lohnt sich“, ist sich die Veranstalterin und Sopranistin sicher und empfiehlt: „Wer keine Karte für sein Lieblingskonzert ergattern kann, sollte einfach auf eine andere Veranstaltung ausweichen“. Sollte das Wetter mitspielen und Open-Air-Veranstaltungen mit und ohne Zelt im Oberdorf möglich sein, wird es kurzfristig noch weitere Tickets geben Dankbar ist von Falkenhausen vor allem zahlreichen Sponsoren durch die nicht nur ein Festival mit deutlich weniger Publikum stattfinden kann, sondern, im Fall einer Komplettabsage durch steigende Inzidenzen, auch die Zukunft der Reihe in den kommenden Jahren gesichert ist.

Weiterhin müssen natürlich die Corona-Abstände eingehalten werden, zugelassen sind nur genesene, geimpfte oder getestete Besucher.

Leonore von Falkenhausen selbst tritt nicht nur als Organisatorin und Veranstalterin sondern – mit dem Minguet Quartett (Mittwoch 30. Juni) – als Sopranistin und (am Samstag, 3. Juli um 17 Uhr) als Vorsängerin beim gemeinsamen Kanonsingen in Erscheinung. Nicht nur sie freut sich schon auf „wunderbar kreative“ und in der Pandemie lange vermisste Momente.

Hier gibt es Karten

Für alle Konzerte von „Voices“ gibt es drei Preiskategorien mit Ermäßigung.Eine ganze Woche voller Musik kann unter „Abo-Total“ vergünstigt gebucht werden. Zusätzlich gibt es die Variante „Abo A“ für alle Veranstaltungen des ersten Wochenendes und „Abo B“ für die Konzerte des zweiten Wochenendes. Kartenvorbestellungen ab sofort unter: http://voices-holzhausen.de/karten/

Die Termine:

Freitag, 25. Juni: 19.30 Uhr: Kreative Kammermusik – Beethoven-Inspirationen-Mother Earth mit dem Sheridan Ensemble

Samstag, 26. Juni: 19.30 Uhr: 2. Termin Kreative Kammermusik

Sonntag, 27. Juni: 11 Uhr: Liedermatinee – Erwartung mit Sibylla Rubens und Carl-Martin Buttgereit; 18 Uhr: Solo a capella – „fun with Ludwig van“ mit Christian Padberg

Montag, 28. Juni: 19.30 Uhr: 2. Termin Solo a capella – „fun with Ludwig van“

Dienstag, 29. Juni: 19.30 Uhr: Liederabend – „Singen will ich, Lieder singen“ mit Jussi Myllys und Manuel Lange

Mittwoch, 30. Juni: 19.30 Uhr: Kammermusik mit Gesang – „Nur wer die Sehnsucht kennt“ mit Leonore von Falkenhausen und dem Minguet Quartett

Donnerstag, 1. Juli: 17.30 Uhr: Kabarettistische Lesung mit Kammermusik – „Beethoven – Unsterblichkeit für Fortgeschrittene“ mit Tina Teubner, Stephan Picard und Ben Süverkrüp; 21 Uhr: 2. Termin Kabarettistische Lesung mit Kammermusik – „Beethoven – Unsterblichkeit für Fortgeschrittene“

Freitag, 2. Juli: 19.30 Uhr: Liederabend mit Michael Daub und Eric Schneider

Samstag, 3. Juli:12 Uhr: Sinfoniekonzert „Götterfunken“ mit Maria Hilmes, Frank-Michael Erben und Alfredo Perl sowie dem Detmolder Kammerorchester; 17 Uhr: Kanonsingen für alle mit Leonore von Falkenhausen (nur bei gutem Wetter vor dem Schloss); 19.30 Uhr: Sinfoniekonzert „Götterfunken“

Sonntag, 4. Juli: 11 Uhr: Kammermusikmatinee „Cello total 1“ mit David Cohen und Alfredo Perl: 14 Uhr: Kammermusikmatinee „Cello total 2“