Wo die Dorngrasmücke zwitschert

. Der Haller Betrieb, auf dem 230 bis 240 Hektar bewirtschaftet werden, ist einer von zehn in Deutschland, die sich am Projekt F.R.A.N.Z. (Ressourcen, Agrarwirtschaft & Naturschutz mit Zukunft) des Deutschen Bauernverbandes und der Umweltstiftung Michael Otto beteiligen. Diese Höfe wollen mit wissenschaftlicher Begleitung herausfinden, welche Maßnahmen zum Insektenschutz und zum Naturschutz generell geeignet sind, um in die Abläufe eines intensiv arbeitenden landwirtschaftlichen Betrieb zu passen. Das Projekt ist erst einmal auf zehn Jahre angelegt und läuft seit 2017. Auf dem Hof Morsey mit seinen Flächen von Borgholzhausen bis Hörste gibt es mehr als 40 Einzelmaßnahmen – vom Blühstreifen über Stangenbohnen-Maisgemenge bis hin zu Extensivgetreide ohne Pflanzenschutzmittel. Für das Engagement gibt es einen finanziellen Ausgleich.