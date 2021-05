Mark Schomaker übernimmt

„Liebe Turnschwestern und Turnbrüder. Heute begrüße ich euch zum letzten Mal mit diesen Worten“, sagte Kusenberg gleich zu Beginn mit ein wenig Wehmut in der Stimme und machte damit deutlich, wie sehr ihm der Verein in den vergangenen Jahrzehnten ans Herz gewachsen ist. Was am Donnerstagabend folgte, war dann eine etwas andere Hauptversammlung, denn natürlich ließen es sich die Mitglieder nicht nehmen, Klaus Kusenberg für sein großes Engagement zu danken. „Du hast die Geschichte unseres Vereins geprägt und hinterlässt große Fußstapfen. Bei deinem Amtsantritt im Jahr 1977 hatte der Verein 1000 Mitglieder. Nun sind es 2100.