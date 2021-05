Feuerwehr wird wegen starker Rauchentwicklung in die Traubenstraße in Steinhagen gerufen

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Starke Rauchentwicklung am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Traubenstraße in Steinhagen – doch löschen musste die Feuerwehr nicht mehr. Der Einsatz ging glimpflich aus.