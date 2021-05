Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Zeugin gegen 1.50 Uhr vom Bellen eines Hundes geweckt und sah ein geparktes Auto am Fürstenweg brennen. Die Zeugin konnte beobachten, wie eine dunkel gekleidete Person zügig davon ging. Die Zeugin alarmierte unverzüglich die Feuerwehr.

Nachdem die Feuerwehr den schwarzen Golf gelöscht hatte, sei die Brandursache „schnell deutlich geworden“, so die Polizei: „Die rechte, hintere Seitenscheibe war eingeschlagen und von dort wurde augenscheinlich Brandbeschleuniger in das Fahrzeug geworfen.“ Das Auto gehörte einem 45-jährigen Mann aus Enger. Es wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Kurz nachdem der Golf in Brand geraten war, stellten Anwohner im Wohnhaus des 45-Jährigen fest, dass jemand eine unangenehm riechende Substanz in mehreren Stockwerken des Hauses verteilt hatte. Laut den ersten polizeilichen Ermittlungen könnte es sich dabei um Buttersäure handeln, die bei Hautkontakt stark ätzend wirkt. Die Polizei ermittelt in diesen beiden Fällen unter anderem wegen Hausfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Brandstiftung. Der Schaden an dem Auto und im Haus wird auf rund 9000 Euro geschätzt.

Bereits einen Tag zuvor war es in diesem Haus zu einem Polizeieinsatz gekommen: Ein 37-jähriger Bewohner war mit zwei weiteren in Streit geraten. Gegen 1.30 Uhr am Sonntag griffen etwa fünf Personen den 37-Jährigen vor dem Mehrfamilienhaus an. Nachdem der Engeraner laut um Hilfe gerufen hatte, wurden Zeugen auf den Verletzten aufmerksam und alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Die bisher Unbekannten flüchteten.

Der 37-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ob und inwieweit die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.