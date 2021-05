Bünde -

Von Daniel Salmon

Das klingt nach Krieg am Gartenzaun: Hat ein Bünder im vergangenen Sommer damit gedroht, seine Nachbarn in die Luft zu sprengen? Licht ins Dunkel dieses Falles soll nun am 24. Juni eine Verhandlung vor dem Amtsgericht der Elsestadt bringen.