Außergewöhnliche Ehrung und zumindest ein bisschen Feststimmung in Großeneder

Borgentreich-Großeneder -

In Großeneder hat es am vergangenen Wochenende trotz Coronapandemie doch ein wenig Schützenfeststimmung gegeben. Die große Feier konnte zwar nicht stattfinden, aber einige Schützen waren doch in offizieller Mission im Ort unterwegs.