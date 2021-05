Storchenbeobachter aus der Region hatten schon vor längerer Zeit der Biostation Ravensberg, die das Nest vor Jahren installiert hatte, Bescheid gegeben, dass es in Schieflage geraten sei . Erstmals überhaupt war es in diesem Frühjahr von Weißstörchen bezogen worden. Das Problem: „Während die Störche brüteten, konnten wir nicht an der Nisthilfe arbeiten. Das hätte die Tiere verschreckt“, sagt Klaus Nottmeyer, Leiter der Biostation. Er hatte mit dem Storchenexperten Stefan Bulk aus Bünde gesprochen. „Der hat erklärt, dass es immer mal wieder vorkomme, dass Nester umkippen. Das weiß er aus seiner jahrelangen Arbeit mit Störchen im benachbarten Mühlenkreis. In aller Regel würden die Küken den Absturz überstehen. Leider war das in diesem Fall nicht so“, bedauert Nottmeyer.