Ausstellung in der Treppenhausgalerie des Herforder Elsbachhauses bis zum 15. August

Herford -

Von Hartmut Horstmann

In Zeiten, in denen die Museen geschlossen waren, hat der Verein Kulturbeutel die Fahne der Kunst in Herford hochgehalten. Hierzu nutzten die Aktiven Schaufenster der Innenstadt-Geschäfte. Zudem dient die Treppenhausgalerie im Elsbachhaus als Ausstellungsfläche.