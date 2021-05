Warburg -

In der alten Schule in Dalheim gehen die Arbeiten voran. Das Backsteingebäude im Herzen des Ortes wird saniert und soll von 2022 an ein multifunktionales Haus für Dorfbewohner und Besucher werden. Im Gebäude wird auch die neue Diemeltal-Ausstellung Platz finden – eine kleine Attraktion am Schmetterlingssteig.