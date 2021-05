Das Äußere des Schweckhausener Bauwerkes erstrahlt in neuem Glanz – Restaurierungsarbeiten im Inneren haben begonnen

Schweckhausen -

Von Astrid E. Hoffmann

Seit 2017 wird am Wasserschloss Schweckhausen gearbeitet. Nun ist die Restaurierung des äußeren Erscheinungsbildes des Bauwerkes abgeschlossen. „Jetzt geht es an die Innenarbeiten“, kündigt Architekt Lothar Beltz an.