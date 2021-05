In Vlotho sind derzeit 1.628 Hunde gemeldet. Durchschnittlich produziert ein Hund 300 Gramm Hundekot pro Tag. Pro Jahr sind das rund 18 Tonnen. Einige wenige Tierfreunde ziehen mit ihrem Fehlverhalten den gesamten Ruf von Hundehaltern wortwörtlich in den Dreck. Nicole Schweitzer, Pressesprecherin der Stadt Vlotho: „Wenn man die Verantwortung für einen Hund übernimmt, dann hat man dafür Sorge zu tragen, dass dessen Hinterlassenschaften nicht überall liegen bleiben. Das Problem liegt ganz klar am anderen Ende der Leine.“ „ Das Problem liegt ganz klar am anderen Ende der Leine. “ Nicole Schweitzer, Rathaussprecherin Doch das sehen längst nicht alle Menschen so. Darunter haben auch die Mitarbeiter des Bauhofs zu leiden.