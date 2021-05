Traktor und Häckselmaschine geraten in Brand

Hoher Schaden in Grevenhagen – Polizei ermittelt

Steinheim-Grevenhagen -

Ein Traktor und eine Häckselmaschine sind am Freitag in Brand geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beläuft sich der Schaden auf rund 80.000 Euro.