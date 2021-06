Gemeinsamer Aufbruch in neue Zeit

Pastoralvereinbarung gilt für 19.500 Katholiken in Bad Lippspringe, Schlangen und Altenbeken

Bad Lippspringe/Schlangen -

2016 haben sich neun Kirchengemeinden aus den Kreisen Paderborn und Lippe gemeinsam auf den Weg gemacht zum neuen Pastoralen Raum An Egge und Lippe. Ihm gehören aktuell immerhin etwa 19.500 Katholiken an. Mit der Übergabe der Pastoralvereinbarung am vergangenen Wochenende hat der pastorale Prozess ein vorläufiges Ende gefunden.