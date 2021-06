Aktuell gilt: Es ist ein negativer Test nötig, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Trainieren darf auch, wer genesen oder vollständig geimpft ist (Zweitimpfung muss 14 Tage zurück liegen).

Ab Montag, 7. Juni, will Rehlaender auch Kurse wieder anbieten. „Dann hoffentlich schon ohne Testpflicht“, sagt er. Dafür müsste die Inzidenz in Lippe unter dem Wert von 35 liegen, am Montag lag sie noch bei 41,7. Nähere Informationen gibt es unter www.topfit-schlangen.de oder Telefon 05252/9759663.

Das Moveo in Bad Lippspringe bietet Rehasportkurse seit Montag nur im Freien an. Alle Kurse, außer der Sitzgymnastik, wurden auf den Schützenplatz verlegt. Dort ist für die Teilnahme kein negativer Test erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.moveo-bali.online oder Telefon 05252/9159740.