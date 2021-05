. Die Delegierten der Kirchenkreissynode hatten die Pastorin der Trinitatis-Gesamtkirchengemeinde Solling-Weser in der Holzmindener Lutherkirche im zweiten Wahlgang mit 35 von 55 Stimmen gewählt. Pastor Kay Oppermann aus Hannover war der Gegenkandidat.

Christiane Nadjé-Wirth ist die erste Frau an der Kirchenspitze. Seit 2014 war sie bereits Vize-Superintendentin. Sie machte Abitur in Buxtehude, studierte in Hamburg und kam 1999 in die Gemeinde Boffzen. 2004 übernahm sie die Pfarrstelle und leitet heute die 1. Pfarrstelle der evangelischen Trinitatis-Gesamtgemeinde Solling-Weser.