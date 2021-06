Höxter bekommt eine starke Gastro-Meile

Sichtbar tut sich etwas an der Kreuzung Marktstraße/Westerbachstraße/Weserstraße. Ralf Streicher hat die Ratsapotheke gekauft und will dort die Cafébar „Die Apotheke“ eröffnen. Schöne Nachricht für alle Alt-Höxter-Freunde: In das Ladenlokal der Ratsapotheke wird das historische Mobiliar der zum Jahresbeginn geschlossene Wemmels-Apotheke von Eginhard Weyl eingebaut. Die bis zu 325 Jahre alten Apothekenmöbel hatte der Albaxer Unternehmer Streicher für sein Café-Projekt erworben und so verhindert, dass die barocke Corveyer Hofapotheke nach Frankfurt verkauft wurde, sondern in Höxter sichtbar bleibt.