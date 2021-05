Die Termine stehen, 22 Patienten sollten am Mittwoch mit Astrazeneca geimpft werden. Am Montagmorgen kommt der Anruf aus der Apotheke: Die bestellten Dosen können nicht wie geplant geliefert werden. Eventuell am Mittwochmittag, vielleicht am Freitagmittag, vielleicht auch gar nicht in dieser Woche. „Das ist gerade unser Praxisalltag“, sagt Internist Jan Ole Fischer. In der Gemeinschaftspraxis Eilshausen, die Fischer gemeinsam mit Christiane Possehn führt, schein das Impfen bisweilen Thema Nummer eins im Praxisalltag zu sein. „Was man uns mit dem damit zumutet, ist eine Herausforderung, die nicht ohne ist“, sagt der Mediziner. „Wir impfen seit Ostern und werden, was den Impfstoff angeht, an der sehr kurzen Leine gehalten.“ Heißt: Es gibt viel zu wenig Impfstoff. Zu Beginn habe der Großhandel ihm 120 Dosen für eine Woche versprochen, angekommen seien sechs. „Zwei meiner Medizinischen Fachangestellten sind ausschließlich mit dem Thema Impfen beschäftigt.