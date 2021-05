Neues Projekt des Vereins „Hand in Hand mit Nangina“ mit Susanne Stockey aus Spenge erfolgreich gestartet Sie helfen Schwerkranken

Ein neues Projekt zur palliativen Unterstützung von Kranken am Ndolage Hospital in Tansania ist erfolgreich an den Start gegangen. Es ist Teil des Engagements des Vereins „Hand in Hand mit Nangina“, einer Initiative von Mitarbeitern der Niel-Stensen-Kliniken.