„Uns wurde am Freitagmorgen ein Einbruch in dem Möbelgeschäft an der Blankenauer Straße nahe der Straße Zum Osterfeld gemeldet“, erläutert Polizei-Sprecherin Ramona Ellebrecht. Dabei sei festgestellt worden, dass sich die Täter zwischen Donnerstag (18 Uhr) und Freitag (8 Uhr) gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hätten. „Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, erbeutet wurden Wertgegenstände“, so Ellebecht weiter. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Eine heiße Spur gebe es aktuell noch nicht – darum suchen die Beamten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie können sich bei der Kriminalpolizei Höxter, erreichbar unter Telefon 05271/9620, melden.