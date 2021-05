Enger -

„...kommt der Sommer über das Land“ – so stand es in der Ankündigung zur Konzertpremiere an der Lukaskirche geschrieben. Und das Wort wurde gehalten. Bei bestem Wetter verwöhnte das Barockgeigen-Duo Merula, bestehend aus Simone Giesinger-Hirn und Frauke Halemeyer, die Zuhörer mit feinen Klängen des Barocks.