Konkrete Zahlen will Geschäftsführer Dr. Christoph Barth nicht nennen. Als Mittelständler und mit Blick auf die Neugier der Mitbewerber halte man sich da lieber bedeckt. Aber: Die Branche wachse um acht bis zehn Prozent, „da sind wir mindestens dabei“. Das Wachstum schlägt sich bei Hiro Lift, nach eigenen Angaben Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften, aber in anderen Zuwächsen nieder: die Zahl der Mitarbeiter sei um rund 20 Prozent auf 370 gestiegen, knapp 200 davon arbeiten am Stammsitz Bielefeld. Ein weiterer Fertigungsstandort liegt in Hessen.