Schwimmen lernen in Zeiten von Corona

In Paderborn werden dank verschiedener Institutionen nach bestehenden Planungen auch in den Sommerferien durch die Paderbäder GmbH Wasserzeiten zur Verfügung gestellt. Insbesondere die DLRG, Paderbäder selbst, mindestens ein privater Anbieter und der 1. Paderborner Schwimmverein machen sich auf den Weg und werden mit viel Manpower vor allem in der Schwimmoper, im Rolandsbad sowie im Kiliansbad einer Vielzahl von Kindern zum Seepferdchen und Schwimmabzeichen in Bronze verhelfen, wenngleich es nicht einfach sei, eine ausrechende Zahl qualifizierter Übungsleiter zu rekrutieren.

Anders als in vielen anderen Städten des Landes konnte der 1. Paderborner Schwimmverein dank der guten Zusammenarbeit mit dem Team der Paderbäder GmbH bereits in der zweiten Woche der Osterferien im Residenzbad mit einer Reihe von Intensivkursen (bis zu fünf Termine pro Woche) starten. Bei vielen Kindern wurden die tatsächlich in der „Trockenzeit“ entstandenen schwimmerischen Defizite weitgehend abgebaut. Trotz der laut Coronaschutzverordnung NRW zulässigen Höchstzahl von zunächst nur fünf Teilnehmern konnten danach einige der zumeist hoch motivierten Kinder die Voraussetzungen für das begehrte Schwimmabzeichen – selbst unter Berücksichtigung der seit einem Jahr verschärften Prüfungsordnung – erfüllen. Bis Mitte Mai wurden beim 1. PSV in drei Bädern bereits 16 Kurse abgeschlossen. Übrigens werden dabei stets zwei Übungsleiter je Kursus eingesetzt, um mit diesem hohen Betreuungsschlüssel eine weitgehend individuelle Ausbildung zu gewährleisten.

In Kürze werden die im November 2020 abgebrochenen Kurse beim Paderborner SV „abgearbeitet“ sein. Wegen der Verschärfung der Prüfungsbedingungen sollen dann die Kinder aus den zu Ende gehenden Kursen ein weitergehendes Angebot erhalten. Zu den Sommerferien werden neue Kurse ausgeschrieben. Interessenten werden gebeten, sich rechtzeitig unter www.paderborner-sv.de/schwimmen/index.php zu informieren.