Deutsche Kinderhilfe spendet 1000 Euro für den Bau eines neuen Laufrad-Areals am Jägergrund in Stukenbrock-Senne

Schloß Holte-Stukenbrock -

Von Dirk Heidemann

Staub wirbelt auf, als sich Oskar wie ein Profi mit seinem Rad in die Kurve legt. Mit seinen gerade einmal fünf Jahren donnert er über den BMX-Parcours am Jägergrund in Stukenbrock-Senne, als sei es das selbstverständlichste auf der Welt.