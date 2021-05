Paderborner Taubenhotel hat bereits 44 Gäste

Paderborn -

Von Ingo Schmitz

Sie übertragen Krankheiten und verschmutzen die Innenstädte: Kaum eine andere Vogelart hat so einen schlechten Ruf wie Tauben. Dabei stellen sie kein größeres Gesundheitsrisiko dar als andere Tiere auch, sagen Experten. Nach Zählungen der Initiative Paderborner Stadttauben leben hier in der City 500 Tiere. Vorrangiges Ziel des Vereins ist es, die Population zu begrenzen, in dem den brütenden Tieren so­genannte Fake-Eier untergeschoben ­werden.