Der Unternehmer (Hanodruck) wunderte sich nicht schlecht, als er den Umschlag öffnete. Denn der Brief war unterschrieben mit – Johannes Hano. Es ist ein Namensvetter des im Grauthoffgebiet am Hellweg wohnenden Johannes Hano aus Schloß Holte . Und zwar ein recht prominenter. Der aus den USA schreibende Johannes Hano ist Leiter der ZDF-Korrespondentenstelle in New York und gratuliert seinem Namenskollegen zu dessen Geburtstag. Denn der hiesige Johannes Hano wird an diesem Mittwoch, 2. Juni, 75 Jahre alt. „Viele Hanos gibt es ja nicht auf dieser Welt. Ein paar Familien nur in Deutschland und in Japan gibt es auch noch welche, ein paar auch in den USA.