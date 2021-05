Dass Einkaufen nun wieder ohne Test und Termin (Wegfall click & meet) möglich ist, steigerte ganz offensichtlich die Einkaufslust. Vor einigen Geschäften wie „TK Maxx“ oder „New Yorker“ bildete sich bereits zur Mittagszeit eine Kunden-Schlange. Das Internet-Portal „Hy­street“ verzeichnete in der Spitze bis zu zehn Mal so viele City-Besucher wie noch am Montag vor einer Woche und mehr als an einem Durchschnittsmontag. Nach sieben Monaten Stillstand durfte die Außengastronomie unter Einhaltung von Auflagen wie den „3G-Regeln“ (geimpft, getestet oder genesen) wieder öffnen. Dieses Angebot wurde dankbar angenommen. Janina Stein-Demmer feierte ihren Geburtstag gemeinsam mit Claudia Fricke und nutzte die Gelegenheit, um nach einer kleinen Shopping-Tour auf der Terrasse des „Bernstein“ eine Stärkung zu sich zu nehmen.