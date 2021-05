An diesem Dienstag machen dann auch Deutsches Haus und Brauhaus wieder auf. Am Mittwoch folgt unter anderem das Landhaus Jägerkrug in Elsen-Bahnhof. Das Telefon steht bei den Wirten nicht still: Viele Stammgäste wollen sich einen Platz sichern. „Wir machen auf!“, sagt Karl-Heinz Militzer, Betreiber von Brauhaus und Deutschem Haus in der Kisau, und strahlt über das ganze Gesicht. „Unser Team ist gestiefelt und gespornt. Und selbst wenn es sich nicht lohnen sollte: Ich bin Optimist. Es muss ja wieder losgehen“, sagt der Wirt. Die vergangenen Tage haben Militzer und sein reaktiviertes Team dazu genutzt, die Anlagen in den beiden Gasthäusern wieder in Betrieb zu nehmen. Außerdem mussten Waren eingekauft werden, damit die Kundenwünsche erfüllt werden können.