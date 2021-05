1060 der 10.243 Brücken in Nordrhein-West­falen, für die bislang der Landesbetrieb Straßen NRW und in den meisten Fällen nun die Autobahn GmbH des Bundes zuständig ist, wurden demnach bislang untersucht. Für mehr als 750 dieser untersuchten Brücken in NRW ergibt sich laut Landesregierung die Notwendigkeit eines Ersatzneubaus. Im Kreis Paderborn muss zum Beispiel die A44-Talbrücke Alme bei Büren-Ahden durch einen Neubau ersetzt werden. Hierfür sind bislang geschätzte Kosten von 86,5 Millionen Euro veranschlagt.