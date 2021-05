Ein Ministeriumssprecher sagte am Montag, das sei sinnvoll, damit Schülerinnen und Schüler, aber auch getestete Mitarbeiter der Schule, „keine zusätzliche Zeit außerhalb der Schule für Besuche in Testzentren vorsehen müssen“. Wie berichtet, weigert sich ein Lehrer aus Nieheim (Kreis Höxter), der am Schulzentrum Werreanger in Lage unterrichtet, seinen Schülern, die sich zweimal in der Woche selbst testen, so eine Bescheinigung auszustellen.